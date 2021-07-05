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Сервис доставки «Чекбокс» привлек 200 млн инвестиций от фонда АФК «Система»

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Рубрика Свой бизнес
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Краснодарский стартап «Чекбокс» (уже работает в Москве и Питере), использующий для распределения заказов курьерам искусственный интеллект, привлек 200 млн от фонда АФК «Система». Инвестиции пойдут на улучшение сервиса и расширение географии работы.

Сейчас сервис доставки «на последней миле» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Он сотрудничает со «Вкусвиллом», Baskin Robbins, Kuchenland и другими. Всего около 2 тыс. клиентов.

Основана компания была в 2019 году, краснодарскими бизнесменами Кириллом Евдаковым, Владимиром Остапенко и Романом Левицким. До этого они были партнерами по сервису такси Fasten, работавшему несколько лет в США (города Бостон и Остин).

Об истории и кейсах компании можно почитать в их блоге на «Клерке».

Несмотря на то, что пока компания АО «Самокарт» работает в убыток — в 2020 году составила 69 млн рублей, чистый убыток — 91 млн рублей, в 2019 году выручка — 2,3 млн рублей, чистый убыток — 19,4 млн рублей, ей удалось привлечь средства. За счет доли в бизнесе.

А именно, венчурный фонд АФК «Система» Sistema SmartTech выкупит выпущенные в ходе допэмиссии акции владельца сервиса АО «Самокарт» и часть бумаг собственников компании. Доля фонда составит 18,57%.

Особенностью данного сервиса является алгоритм, который распределяет заказы между курьерами. Алгоритм способен самообучаться, что положительно влияет на скорость доставки и заработок курьеров.

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