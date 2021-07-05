⚡️ Так что в Москве с ревакцинацией? В столичные поликлиники, где можно пройти ревакцинацию, нереально дозвониться

На официальном портале Правительства Москвы сообщают о запуске ревакцинации с 1 июля. С начала месяца можно было поставить повторную вакцину в 8 павильонах здоровья (вот список). А с 5 июля еще и в 12 поликлиниках. И все вроде бы красиво — указаны поликлиники с адресами и телефонами, но вот только дозвониться и записаться в поликлиники нереально — телефоны отключены или перманентно заняты.

Редакция «Клерка» несколько часов пыталась дозвониться в указанные на портале поликлиники. Безуспешно. Самый частый «ответ» — «номер не обслуживается».

Дозвониться удалось только в городскую поликлинику № 45, филиал № 2. Ну как дозвониться, там по крайней мере работает телефон, и мы на данный момент 48-е в очереди.

Кстати, через Госуслуги записаться в поликлинику на ревакцинацию тоже нереально. Там пишут, что вы уже прошли вакцинацию.

Раз еще под ревакцинацию отдали восемь павильонов «Здоровая Москва», мы попытались узнать, что там. Позвонили на общефедеральную Горячую линию по короне 8-800-2000-112 и спросили, можно ли туда идти.

Нам уклончиво ответили, что «пока официальной информации по ревакцинацию вообще нет». И зачем было ее тогда объявлять? По телефону Горячей линии Депрздрава, которому мы хотели задать этот вопрос, нам тоже не удалось дозвониться.