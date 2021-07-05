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⚡️ 60% вакцинированных в вопросах и ответах от Оперштаба

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Оперштаб Москвы дал ответы на вопросы по обязательной вакцинации 60% сотрудников отдельных сфер.

Как рассчитывать общее число сотрудников и число тех, кто должен вакцинироваться в отчетах, которые должен отправлять работодатель?

В сведениях о работниках, которые подает работодатель, в разделе 8 необходимо указывать списочную численность работников, а в разделе 9 – число вакцинированных, рассчитываемое от общего числа работников, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, работающих в Москве. Сведения о сотрудниках подаются в электронном виде сведения по форме согласно приложению 2 к Указу Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ в период с 1 июля по 15 июля. Напоминаем, согласно Постановлению Главного санитарного врача по Москве, работодатель обязан до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности работников.

Исходя из Приказа Росстата от 27.11.2019 № 711 в списочной численности работников за каждый календарный день учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. Подробнее с обязательными для учета категориями сотрудников можно ознакомиться в пункте 2.4.1. приказа Росстата. В списочной численности указанные работники учитываются за каждый календарный день, включая нерабочие дни недели, обусловленные при приеме на работу (пункт 79.3 настоящих Указаний).

Если, например, у производства в Москве есть свой магазин, на производстве работают 200 человек, в торговле 30. Достаточно ли вакцинировать 25 человек из торговли или нет?

Если основным видом деятельности работодателя является вид деятельности, указанный в перечне сфер, работники которой подлежат обязательной вакцинации, то необходимо привить не менее 60 % списочной численности работников, работающих на территории Москвы, независимо от того, сколько человек работает в магазине.

Если, например, сеть имеет магазины и склады в разных субъектах РФ, общая численность по стране 3000 чел, в Москве работает 500 чел суммарно в офисе и в магазинах, непосредственно в магазинах 400. Достаточно ли вакцинировать 300 человек из магазинов или нет?

В данном случае необходимо определять 60 % работников, подлежащих вакцинации не от списочной численности всей сети по России, а от списка работников, фактически работающих в Москве при условии, что основным видом деятельности работодателя по разделу 6 является вид деятельности, указанный в перечне сфер, работники которой подлежат вакцинации.

Под числом вакцинированных для сети надо считать число вакцинированных в Москве или по России?

Необходимо считать от списка работников, фактически работающих в Москве, при условии, что основным видом деятельности работодателя по разделу 6 является вид деятельности, указанный в перечне сфер, работники которой подлежат вакцинации.

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