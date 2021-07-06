Больничные на засекреченных сотрудников ФСС будет возмещать работодателям по обезличенному реестру

Для отдельных категорий застрахованных лиц разработают особый порядок выплаты больничных.

Речь идет о лицах, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лицах, в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Проект будущего Приказа Минтруда размещен на федеральном портале.

Средства на выплату пособий будут перечисляться страхователю Соцстрахом после получения от страхователя заявления и реестра обезличенных сводных данных по рекомендуемым формам.

ФСС в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления работодателя и реестра обезличенных сводных данных принимает решение о перечислении работодателю средств на выплату страхового обеспечения и в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения перечисляет деньги.

При этом для всех с 2022 года больничные будут электронными.

А для этой секретной категории граждан бюллетень медики будут выдавать в форме документа на бумажном носителе.