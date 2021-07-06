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Бизнес просит столичную мэрию не штрафовать за непривитых сотрудников до 15 августа. И сдвинуть сроки вакцинации

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В Москве производители продуктов и ритейлеры обратились в мэрию с просьбой сдвинуть сроки по вакцинации первым компонентом до 15 августа, поскольку не успевают привить искомые 60% работников. На данный момент привито менее 20%. Причина — очереди в пунктах вакцинации и нехватка вакцины.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) предложила мэру Москвы Сергею Собянину продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации 60% персонала компаний первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19. Участники рынка в обращении к мэру пишут, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается».

В АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) среди причин, тормозящих вакцинацию, назвали отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек и технические ограничения систем регистрации и сбора данных.

Издание также ссылается на частные клиники, в которых пожаловались на прекращение поставок вакцины, что привело к приостановке записи на вакцинацию.

В качестве альтернативы «Русбренд» предлагает до 15 августа не применять санкции в отношении работодателей, которые не успеют выполнить требования мэрии, отмечает исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев.

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