В 2024 размер маткапитала поднимут почти до 720 тыс. рублей

В 2024 году материнский капитал при рождении первого ребенка составит 544 301,30 рубль, а при рождении второго — 719 273,90 рубля. Если на первого ребенка уже был получен материнский капитал, то при рождении второго в 2024 году — 174 972,60 рубля.

В 2021 году размер материнского капитала составляет: 483 881,83 рубля — на первого ребенка;

— на первого ребенка; 639 431,83 рубля — на второго ребенка, если материнский капитал на первого не получали;

— на второго ребенка, если материнский капитал на первого не получали; 155 550,00 рублей — на второго ребенка, если материнский капитал на первого был получен.

Данная информация представлена в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

«При рождении 2-го ребенка для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 161 772,00 рублей в 2022 году, в 2023 — 2024 годах с учетом индексации М С К на темп роста инфляции:

в 2022 году — на рождение 1-го ребенка 503 237,10 рублей и на 2-го — 665 009,10 рублей;

и на 2-го — в 2023 году — на рождение 1-го ребенка 523 366,60 рублей и на 2-го — 691 609,50 рублей;

и на 2-го — в 2024 году — на рождение 1-го ребенка 544 301,30 рублей и на 2-го — 719 273,90 рублей».

Как распорядиться маткапиталом, направленным на накопительную пенсию — читайте тут.