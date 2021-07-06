Власти рассылают письма по заболевшим ковидом сотрудникам в компании, где они уже давно не работают. А то и вовсе не работали

Бывший сотрудник заболел ковидом. Но почему-то письмо от Правительства Москвы с требованием принять меры и грозящее штрафами получает организация, где он уже полгода как не работает.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Все, что нужно знать об информированности Правительства Москвы и поступления к ним данных из ПФР. Сотрудник уволен 28 декабря 2020 года. Работает на новой работе в госучреждении. Вчера пришло письмо о том, что он заболел короной и предложение принять меры и отчитаться по ним. Штрафами пригрозили и приостановлением деятельности, в случае неповиновения. Отправила им СЗВ-ТД за декабрь 20-го и СЗВ-М за январь 21-го... Занавес...».

В комментариях пишут:

«Жуть, и сразу штрафы указали по неправомерным статьям. Непонятно только, при чём здесь вина ООО».

Автор на это пишет, что больше бесит тот факт, что с увольнения этого сотрудника уже полгода прошло:

«Ну, типа, „если меры не примите, и кто-то пострадает, то вина организации“. Меня просто бесят сроки... Полгода! Полгода он работает в госпредприятии. То есть, мы подаем сведения, они подают сведения, и все побоку...».

А кому-то по разовым контрагентам на ГПХ приходят подобные письма:

«Нам письма приходят по физикам — разовые услуги по ГПХ в 19-20 году. Вот как они решают, кому эти письма слать?».

Автор пишет, что, скорее всего, «от балды» рассылают:

«Мне кажется просто „от балды“. Скорее всего, им нужна „имитация бурной деятельности“ и количественные результаты. Никто же не будет разбираться, правомерные письма или нет, зато отчитаются о том, что куча писем отправлена...».