QR-код можно получить в упрощенном порядке через СМС. Для этого при вакцинации надо оставить свой СНИЛС и номер телефона.
Об этом сообщили в оперштабе Москвы:
«Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС.
Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах», — отметили в оперштабе.
В сообщении также отмечается, что началась рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.
В оперштабе отметили, что всем москвичам важно проверять свои данные при получении QR-кода:
- ФИО;
- паспортные данные;
- год рождения.