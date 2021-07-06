QR-код можно получить в упрощенном порядке через СМС. Для этого при вакцинации надо оставить свой СНИЛС и номер телефона.

Об этом сообщили в оперштабе Москвы:

«Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС.

Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, „Спутником Лайт“ придет ссылка на QR-код по СМС.

Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах», — отметили в оперштабе.

В сообщении также отмечается, что началась рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

В оперштабе отметили, что всем москвичам важно проверять свои данные при получении QR-кода: