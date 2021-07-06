Общепиту хотят компенсировать расходы на профилактику ковида и отсрочить арендные платежи

Общепиту хотят компенсировать расходы на профилактику ковида и возобновить отсрочку по арендным платежам.

С таким предложением обратился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов к помощнику президента Максиму Орешкину.

«Участники прошедшего в Совете Федерации круглого стола озвучили предложения, которые будут способствовать экономической стабильности сегмента общественного питания, а именно: компенсация расходов на профилактику распространения коронавирусной инфекции для сферы общественного питания или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году», — говорится в предложении.

Цитата по «ТАСС».

Дополнительно было предложено возобновить отсрочку платежей по арендной плате для общепита.