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Женщинам разрешат работать механиками и инженерами в авиации

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Рубрика Охрана труда
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С 1 сентября 2021 года из списка запрещённых для женщин профессий могут быть исключены профессии авиационных механиков и инженеров.

Проект приказа Минтруда, исключающий профессии авиационных механиков и инженеров из списка профессий, запрещённых для женщин, уже почти готов, сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в пресс-центре «Парламентской газеты».

Парадокс нынешней ситуации в том, что авиационным инженером в военной авиации женщина может быть, а в гражданской авиации благодаря перечню профессий, созданному Минтрудом, —  не может, пояснила сенатор. По её собственному признанию, когда она стала готовить изменения, то была поражена, сколько в соцсетях на эту инициативу откликнулось женщин, получивших гражданскую профессию авиационного инженера или техника в вузе, но не имеющих возможность работать по профессии на аэродроме.

Сенатор не исключает, что и другие профессии могут быть убраны из списка запрещённых для женщин.

«Надо внимательно смотреть на перечень данных профессий», — сказала она. Недавно профессия машиниста метрополитена, по её словам, была тоже убрана из данного перечня, «на радость многим женщинам, которые теперь осваивают такую интересную профессию».

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