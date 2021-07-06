Женщинам разрешат работать механиками и инженерами в авиации

С 1 сентября 2021 года из списка запрещённых для женщин профессий могут быть исключены профессии авиационных механиков и инженеров.

Проект приказа Минтруда, исключающий профессии авиационных механиков и инженеров из списка профессий, запрещённых для женщин, уже почти готов, сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в пресс-центре «Парламентской газеты».

Парадокс нынешней ситуации в том, что авиационным инженером в военной авиации женщина может быть, а в гражданской авиации благодаря перечню профессий, созданному Минтрудом, — не может, пояснила сенатор. По её собственному признанию, когда она стала готовить изменения, то была поражена, сколько в соцсетях на эту инициативу откликнулось женщин, получивших гражданскую профессию авиационного инженера или техника в вузе, но не имеющих возможность работать по профессии на аэродроме.

Сенатор не исключает, что и другие профессии могут быть убраны из списка запрещённых для женщин.