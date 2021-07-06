ВС скорректировал постановление о краже 2002 года. Туда добавили кражу с банковских карт

В Верховном суде скорректировали ряд постановлений под современные реалии. В том числе, и о краже, добавив туда пункты о краже денег с чужой банковской карты.

Речь идет о постановлении ВС РФ от 27 декабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

Туда добавили несколько пунктов. В частности:

«Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку „с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств“».

Если хищение средств произошло с использованием конфиденциальной информации — это тоже кража, с отягчающими. До 6 лет лишения свободы.

«По пункту „г“ части 3 статьи 158 УК квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли)».

Эксперты подчеркивают, что даже тайное снятие денег с карты родственника — это тоже преступление.

«Даже обычный человек, тайно снявший деньги с карты знакомого или родственника, становится преступником. Это надо понимать», — подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев

Цитата по «РГ».

Постановление ВС о внесении изменений в ряд постановлений можно скачать во вложении.