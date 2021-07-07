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Критерии для компаний, попадающих под антимонопольный контроль, поднимут до 800 млн рублей прибыли

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Рубрика Антимонопольное право
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Под антимонопольный контроль будут попадать компании с выручкой более 800 млн рублей в год. Сейчас — 400 млн рублей в год.

Такую информацию опубликовала Федеральная антимонопольная служба на официальном сайте.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации и правительства России ФАС разработала изменения в законодательство, согласно которым компания не может быть признана доминирующим хозяйствующим субъектом, если ее годовая выручка не превышает 800 млн рублей», — отмечено в информации.

Также поправки предусматривают, что в случае, если сумма сделки слияния-поглощения не превышает 800 млн рублей, то такая сделка не будет требовать согласования с ФАС.

Законопроект направлен на согласование в органы федеральной власти.

Ранее на «Клерке» писали, что Путин на ПМЭФ рекомендовал ослабить антимонопольный контроль.

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