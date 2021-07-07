Из Фонда национального благостостояния исключили доллары

Минфин 5 июля завершил конверсионные операции, в результате которых из структуры средств Фонда национального благосостояния полностью исключен американский доллар, сообщается на сайте ведомства.

В результате этих операций доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

Общий объем средств фонда на 1 июля составил 13,57 трлн руб. (минус 363,5 млрд руб. за месяц), что эквивалентно 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

На 1 июня в ФНБ оставалось $34,8 млрд., пишет РБК. В начале прошлого месяца в ходе Петербургского экономического форума министр финансов Антон Силуанов объявил, что от инвестиций средств фонда в долларовые активы решено отказаться.

Изменение структуры средств ФНБ связано в том числе с угрозой американских санкций.