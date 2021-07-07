Как правильно применять ПБУ 18/02? Бесплатный вебинар

С ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль предприятий» познакомились уже многие бухгалтеры, но вопросов по применению не становится меньше.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть». Он пройдет 13 июля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре поможем разобраться с:
- основными положениями ПБУ 18/02;
- постоянными разницами;
- временными разницами;
- реестром временных разниц;
- отражением в отчетности.
Словом, сделаем ваш переход на новые ПБУ 18/02 более гладким и безболезненным.
Спикер — Елена Бузмакова, заместитель директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит».
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