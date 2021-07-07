Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как правильно применять ПБУ 18/02? Бесплатный вебинар

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерский учет
Версия для печати

С ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль предприятий» познакомились уже многие бухгалтеры, но вопросов по применению не становится меньше.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть». Он пройдет 13 июля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре поможем разобраться с:

  • основными положениями ПБУ 18/02;
  • постоянными разницами;
  • временными разницами;
  • реестром временных разниц;
  • отражением в отчетности.

Словом, сделаем ваш переход на новые ПБУ 18/02 более гладким и безболезненным.

Спикер — Елена Бузмакова, заместитель директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит».

Записывайтесь сейчас.

Подборка полезных мероприятий

Разместить