👉 Власти требуют разобраться с проблемой фиктивных сертификатов о вакцинации

Мишустин распорядился разобраться с проблемой поддельных сертификатов о прививке. А также с высокой стоимостью ПЦР-тестов и затягиванием с получением результатов.

Об этом указано на сайте Правительства, со ссылкой на результаты заседания Координационного совета по борьбе с инфекцией.

«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит» — отметил премьер.

Проверку обоснованности ценообразования на ПЦР-тестирования проверят ФАС и Роспотребнадзор.

Также он обратил внимание на своевременность поставок вакцин.

«Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять её во все регионы страны», — подчеркнул глава Правительства.

Кроме того, он поручил нескольким ведомствам заняться решением вопроса с фиктивными сертификатами.

«Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор» — указано на сайте.

Также, Минцифры и Роспотребнадзор должны ускорить процесс передачи результатов ПЦР-тестов в личные кабинеты пользователей портала «Госуслуги».