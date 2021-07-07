🔒 О риске блокировки счета теперь можно узнать в личных кабинетах налогоплательщика

ФНС сообщила о запуске нового сервиса, который информирует налогоплательщиков о риске приостановки операций по расчетному счету из-за не представленных вовремя деклараций.
В Личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на ОСНО) появился новый раздел «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета».
В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках:
- риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;
- риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. Для расчета этого риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. То есть если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока, то такой риск будет высоким.
Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем Личном кабинете и количество дней до возможной блокировки счета.Кроме того, если раньше решение о блокировке налоговый орган мог принять через 10 дней, то в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ, теперь этот срок увеличен до 20 дней. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках.
Прогнозирование риска несвоевременного представлений деклараций (расчетов) особенно актуально для компаний с развитой филиальной сетью. Таким образом, головной офис может контролировать налоговую дисциплину на местах, тем самым, избегая риска блокировки счетов для всей компании.