Три месяца люди работают за еду, а раз в квартал им дают немного денег

На нашем форуме идет обсуждение на тему весьма экзотического способа выплаты зарплаты.

Участник форума обратился к клеркам за советом по заполнению 6-НДФЛ в весьма странной ситуации.

В розничном магазине с зарплатой продавцов следующая история:

Три месяца они вместо денег в счет зарплаты берут продукты под запись. А по окончании квартала считают зарплату сразу за три месяца, удерживают НДФЛ, удерживают стоимость полученных продуктов, и уже остатки выдают продавцам в денежном виде.

То есть деньги эти люди получают только раз в квартал.

Отметим, что форумчане обескуражены таким способом начисления и выплаты зарплаты.

Обсуждение происходит в теме форума «Продавцы берут продукты под запись, а в конце квартала рассчитываем зарплату за три месяца и остатки выплачиваем».

Напомним, согласно статье 131 ТК доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 % от начисленной месячной заработной платы. При этом выплата заработной платы в виде спиртных напитков не допустима.

А у вас в компании практикуется выплата зарплаты в неденежной форме?