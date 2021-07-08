📚 Школьников с 1 по 9 классы начнут обучать финансовой грамотности

В школах для учеников с 1 по 9 классы введут элементы финансовой грамотности в некоторых предметах.

Об этом сообщили в ЦБ.

«В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как „Математика“ и „Окружающий мир“, а для учеников 5–9 классов — в предметах „Обществознание“, „Математика“ и „География“».

В ЦБ отметили, что с начальных классов у детей начинаются формироваться навыки финансовой грамотности. Сейчас — из интернета. Новые стандарты образования помогут детям с первого класса правильно понимать, что такое деньги и научаться составлять свой личный финансовый план.

Школьников средних классов будут обучать более серьезным навыкам:

оценивать риски предпринимательства;

выявлять недобросовестные практики финансовых организаций и другие методы мошенничества;

рассчитывать цены товаров, стоимость услуг и налоги;

заполнять заявления, обращения и декларации.

Новые образовательные стандарты начнут применяться с 1 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что в некоторых регионах уже сейчас проводят занятия по финансовой грамотности в старших и подготовительных группах детского сада.