📚 Школьников с 1 по 9 классы начнут обучать финансовой грамотности

В школах для учеников с 1 по 9 классы введут элементы финансовой грамотности в некоторых предметах.
Об этом сообщили в ЦБ.
«В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как „Математика“ и „Окружающий мир“, а для учеников 5–9 классов — в предметах „Обществознание“, „Математика“ и „География“».
В ЦБ отметили, что с начальных классов у детей начинаются формироваться навыки финансовой грамотности. Сейчас — из интернета. Новые стандарты образования помогут детям с первого класса правильно понимать, что такое деньги и научаться составлять свой личный финансовый план.
Школьников средних классов будут обучать более серьезным навыкам:
- оценивать риски предпринимательства;
- выявлять недобросовестные практики финансовых организаций и другие методы мошенничества;
- рассчитывать цены товаров, стоимость услуг и налоги;
- заполнять заявления, обращения и декларации.
Новые образовательные стандарты начнут применяться с 1 сентября 2022 года.
Стоит отметить, что в некоторых регионах уже сейчас проводят занятия по финансовой грамотности в старших и подготовительных группах детского сада.
Ранее на «Клерке» писали, что ФНС подготавливает книгу для старшеклассников о налогах и сборах.