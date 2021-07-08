💉 Непривитого работника, находящегося в отпуске, отстранить нельзя. Оформляется недопущение к работе

В период отпуска отстранить от работы непривитого сотрудника нельзя. Но можно оформить недопущение к работе.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

В период отпуска работник не исполняет своих трудовых обязанностей. Из-за этого фактически отстранить его от работы нельзя.

В этом случае работодатель может издать приказ о недопущении сотрудника к работе после выхода из отпуска. Данный приказ может быть издан в периоде отпуска сотрудника.

Срок недопущения к работе — до выполнения требования об обязательной вакцинации или отмены действия постановления местных органов власти или главного санитарного врача региона.