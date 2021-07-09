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ИП оплатил товар с личного счета. Продавцу придется применять ККТ

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Рубрика Онлайн-кассы
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ИП оплачивает товар со своего личного счета. Надо ли применять ККТ в этом случае? Да, надо.

Такой ответ петербургских налоговиков опубликован в газете «УНП Северо-Запад».

По мнению представителя УФНС Санкт-Петербурга, такая оплата не является расчетом между организацией и предпринимателем. Отметим, что это уже устоявшаяся позиция налоговых органов, правда, пока не подтвержденная судебной практикой.

Как определить, с какого счета пришли деньги? По первым цифрам банковского счета:

  • 40802 — счет индивидуального предпринимателя;
  • 40817 — счета физлиц, не предназначенные для ведения предпринимательской деятельности.

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