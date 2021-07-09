Через Госуслуги можно скорректировать сведения для начисления пенсии

На Госуслугах запущен новый сервис, с помощью которого можно скорректировать сведения индивидуального лицевого счета в ПФР.

Информация об этом была опубликована на сайте Минцифры.

«Совместно с ПФР мы осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на Госуслуги. По нашей оценке, ежегодно данным сервисом будут пользоваться более 3 млн граждан нашей страны», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Новым сервисом могут воспользоваться все, у кого есть учетная запись на портале Госуслуги.

Сначала надо выбрать, какие сведения будут корректироваться.

При подаче заявления на внесение изменений в сведения индивидуального лицевого счета в ПФР надо представить паспорт и подтверждающие документы.