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💡 Правила пребывания иностранцев хотят изменить

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Рубрика Иностранные работники
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Правила пребывания мигрантов планируют изменить, а временное разрешение на проживание — отменить.

Такие нововведения прописаны в проекте федерального закона, разработанного МВД.

Предложено отказаться от разрешения на временное проживание. Но зато планируется ввести три новых режима пребывания иностранцев:

  • краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);
  • долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);
  • постоянное проживание (бессрочно).

Кроме этого, в периоде разрешенного срока пребывания мигранты смогут изменить цели пребывания без выезда за пределы страны.

МВД планирует разрешить иностранцам устраиваться на работу независимо от основной цели пребывания. В том числе вести деятельность в качестве самозанятого или зарегистрировать ИП.

Но при условии, что они будут уплачивать налоги в бюджет.

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