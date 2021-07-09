💡 Правила пребывания иностранцев хотят изменить

Правила пребывания мигрантов планируют изменить, а временное разрешение на проживание — отменить.
Такие нововведения прописаны в проекте федерального закона, разработанного МВД.
Предложено отказаться от разрешения на временное проживание. Но зато планируется ввести три новых режима пребывания иностранцев:
- краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);
- долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);
- постоянное проживание (бессрочно).
Кроме этого, в периоде разрешенного срока пребывания мигранты смогут изменить цели пребывания без выезда за пределы страны.
МВД планирует разрешить иностранцам устраиваться на работу независимо от основной цели пребывания. В том числе вести деятельность в качестве самозанятого или зарегистрировать ИП.
Но при условии, что они будут уплачивать налоги в бюджет.