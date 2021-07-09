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Как директору или главбуху защитить себя от субсидиарки? Бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Какие компании сейчас попадают под подозрение налоговой? И в каких случаях отвечать за прегрешения компаний придется директору или главному бухгалтеру? А самое главное, как им защититься?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция». Он пройдет 19 июля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • доказательства, которые нужно собрать следователю, чтобы привлечь главбуха и гендира к ответственности: разбор реальных дел;
  • почему не платит налоги компания, а задолженность перед бюджетом взыскивают с руководителя и главбуха;
  • почему ущерб, причиненный преступлением, не всегда равен сумме недоимки, установленной ИФНС и «засиленной» Арбитражным судом;
  • как вовремя привлеченный специалист поможет минимизировать риски уголовного наказания.

Спикер — Дарья Козырева, юрист АБ «Князев и партнеры».

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