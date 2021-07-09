🔥В «Красном уголке бухгалтера» уже 20 тысяч человек! И в честь этого «Клерк» дарит подарок — подписку на «Клерк 365»

И 20-тысячная по счету участница получает от нас в подарок подписку на «Клерк 365».

КУБ — это уголок для бизнесменов, бухгалтеров, юристов и кадровиков в Фейсбуке. Там можно отвести душу по любым рабочим (а иногда и не совсем рабочим) вопросам. КУБ работает с 2017 года и за это время помог сотням читателей «Клерка» первыми узнать самую важную профессиональную информацию и найти выход из сложных ситуаций.

Как известно, одна голова — хорошо. А 20 тысяч голов (уже целых 20 тысяч, мы все еще не можем поверить!) — еще лучше.

Подробнее про подарок: «Клерк 365» — это платформа знаний и сервисов. У нас уже 30 онлайн-курсов и сотни записей вебинаров. За год коллекция вырастет почти вдвое. Пользователям платформы весь этот новый контент будет доступен бесплатно!

Мы поздравляем нашу 20-тысячную подписчицу и в ближайшее время дадим ей доступ к платформе. Обязательно поделимся с вами ее впечатлениями.

Спасибо, что вы с нами! «Клерк» и КУБ работают для вас :)