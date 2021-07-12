Доход для стандартного вычета по НДФЛ считают по одному месту работы. Но только по заявлению

Бухгалтер посетовала, что при получении вычета на детей через налогового агента предел дохода (350 тыс. рублей) считается только по этому агенту. Если же заявлять вычет по декларации 3-НДФЛ, налоговики считают совокупный доход по всем местам работы.

Эту интересную ситуацию с получением стандартных вычетов по 3-НДФЛ при наличии нескольких мест работы обсуждают участники форума «Клерка».

Поначалу участники обсуждения все как один заявляли, что это не так и даже в 3-НДФЛ при определении предела для вычета учитывается доход только по одному выбранному сотрудником месту работы.

Однако позже коллеги обратили внимание на один, казалось бы, незначительный нюанс. Как пояснил автор темы, речь идет о человеке, который хочет получить детский вычет по 3-НДФЛ, потому что ни у одного агента этот вычет не заявлялся.

В пункте 3 статьи 218 НК говорится, что стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Если заявления не было (а его не было), то это правило не работает. В этом случае налоговая инспекция посчитала вычет с учетом совокупного дохода по всем налоговым агентам.

На основании п.4 статьи 218 НК в случае, если в течение года стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись, то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов.

Автор темы сообщила, что заполнила 3-НДФЛ на сайте ФНС, для подсчета вычетов указала доход по выбранному агенту и получился налог к возврату. Но в ходе камералки эта сумма была уменьшена, потому что общий доход в какой-то момент превысил 350 тыс. рублей, хотя доход по каждому отдельному агенту в год меньше 350 тыс. рублей.

Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, участники форума дают лайфхак:

заявляйтесь на вычеты (в этом году ещё не поздно, причём с января) у того налогового агента (у любого, но только одного!), у которого доход предполагается больше вычетов за год, но меньше предела. Если оттуда уволитесь, можете взять там справку 2-НДФЛ и перевести вычеты к другому налоговому агенту в середине года.

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