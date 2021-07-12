В России не планируется вводить медицинский налог

Параметры налоговой системы зафиксированы на 6 лет (до 2024 года).

В «целях стабильности налоговой системы и неувеличения налоговой нагрузки» эти параметры менять не собираются. За исключением изменений уточняющего характера, направленных в первую очередь на дальнейшее совершенствование налогового администрирования. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-11/47684 от 17.06.2021.

В документе также сообщается, что Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов введение медицинского налога не предусмотрено.

Минфин также напомнил автору обращения о введении нового налога, что есть сайт РОИ, предназначенный для размещения гражданами своих предложений по социально-экономическому развитию страны, обеспечению финансовой и экономической стабильности Российской Федерации.