💉 Медотвод от вакцинации дадут не в каждой поликлинике. В любом случае, сначала стоит идти к терапевту

В регионах, где введена обязательная вакцинация, люди жалуются на отсутствие внятной информации по получению медотвода. Как и нет точного понимания, в каком случае дается медотвод, а в каком — только отсрочка.

Как пишет RT, медотводы могут быть временными или постоянными.

Ко временным относятся:

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострения хронических болезней;

прием препаратов, подавляющих иммунитет.

Постоянный медотвод можно получить на основании:

острых аллергических реакций на компоненты вакцины;

серьезные, отличные от обычных реакций на вакцину (например, анафилактический шок);

хронические заболевания печени и почек;

эндокринные заболевания;

нарушения функций кроветворения;

эпилепсия;

серьёзные нарушения работы ЦНС;

нарушения мозгового кровообращения;

воспалительные процессы в тканях сердца.

В любом случае нужно обращаться к лечащему врачу.

Ранее не рекомендовали вакцинировать беременных, но по последней информации Минздрава теперь можно.

Другой вопрос, что не все поликлиники выдают медотводы. К примеру, в столице этим занимаются только следующие медучреждения:

Издание также отмечает, что нет внятной информации, в каких поликлиниках оформят медотвод, а в каких — лишь отсрочку от вакцинации. При попытке обзвонить те или иные учреждения самый частый совет — обратиться к терапевту, и с него начать обследование.