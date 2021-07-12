💉 Медотвод от вакцинации дадут не в каждой поликлинике. В любом случае, сначала стоит идти к терапевту

В регионах, где введена обязательная вакцинация, люди жалуются на отсутствие внятной информации по получению медотвода. Как и нет точного понимания, в каком случае дается медотвод, а в каком — только отсрочка.
Как пишет RT, медотводы могут быть временными или постоянными.
Ко временным относятся:
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострения хронических болезней;
- прием препаратов, подавляющих иммунитет.
Постоянный медотвод можно получить на основании:
- острых аллергических реакций на компоненты вакцины;
- серьезные, отличные от обычных реакций на вакцину (например, анафилактический шок);
- хронические заболевания печени и почек;
- эндокринные заболевания;
- нарушения функций кроветворения;
- эпилепсия;
- серьёзные нарушения работы ЦНС;
- нарушения мозгового кровообращения;
- воспалительные процессы в тканях сердца.
В любом случае нужно обращаться к лечащему врачу.
Ранее не рекомендовали вакцинировать беременных, но по последней информации Минздрава теперь можно.
Другой вопрос, что не все поликлиники выдают медотводы. К примеру, в столице этим занимаются только следующие медучреждения:
Издание также отмечает, что нет внятной информации, в каких поликлиниках оформят медотвод, а в каких — лишь отсрочку от вакцинации. При попытке обзвонить те или иные учреждения самый частый совет — обратиться к терапевту, и с него начать обследование.
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