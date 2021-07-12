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💉 Медотвод от вакцинации дадут не в каждой поликлинике. В любом случае, сначала стоит идти к терапевту

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Рубрика Общество. Люди. События
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В регионах, где введена обязательная вакцинация, люди жалуются на отсутствие внятной информации по получению медотвода. Как и нет точного понимания, в каком случае дается медотвод, а в каком — только отсрочка.

Как пишет RT, медотводы могут быть временными или постоянными.

Ко временным относятся:

  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • обострения хронических болезней;
  • прием препаратов, подавляющих иммунитет.

Постоянный медотвод можно получить на основании:

  • острых аллергических реакций на компоненты вакцины;
  • серьезные, отличные от обычных реакций на вакцину (например, анафилактический шок);
  • хронические заболевания печени и почек;
  • эндокринные заболевания;
  • нарушения функций кроветворения;
  • эпилепсия;
  • серьёзные нарушения работы ЦНС;
  • нарушения мозгового кровообращения;
  • воспалительные процессы в тканях сердца.

В любом случае нужно обращаться к лечащему врачу.

Ранее не рекомендовали вакцинировать беременных, но по последней информации Минздрава теперь можно.

Другой вопрос, что не все поликлиники выдают медотводы. К примеру, в столице этим занимаются только следующие медучреждения:

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Издание также отмечает, что нет внятной информации, в каких поликлиниках оформят медотвод, а в каких — лишь отсрочку от вакцинации. При попытке обзвонить те или иные учреждения самый частый совет — обратиться к терапевту, и с него начать обследование.

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