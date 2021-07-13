11% кандидатов получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от ковида

Всего 11% опрошенных отметили, что получили отказ в трудоустройстве из-за отсутствия вакцинации от ковида.
Об этом сообщили в РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Причем большинство из тех, кто отметили, что им отказали в трудоустройстве, устраивались на работу с зарплатой до 50 тыс. рублей.
73% опрошенных отметили, что не сталкивались с такой проблемой. А 16% не смогли ответить на данный опрос.
Редакция «Клерка» просмотрела требования к кандидатам на вакансии в разных городах.
Не во всех, но во многих указано, что вакцинация — обязательна.
Для примера мы взяли координатора в отдел продаж в Москве:
фотографа-продавца в Новосибирске:
и менеджера по работе с клиентами WILDBERRIES в Краснодаре: