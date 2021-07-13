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11% кандидатов получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от ковида

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Рубрика Трудовые отношения
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Всего 11% опрошенных отметили, что получили отказ в трудоустройстве из-за отсутствия вакцинации от ковида.

Об этом сообщили в РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Причем большинство из тех, кто отметили, что им отказали в трудоустройстве, устраивались на работу с зарплатой до 50 тыс. рублей.

73% опрошенных отметили, что не сталкивались с такой проблемой. А 16% не смогли ответить на данный опрос.

Редакция «Клерка» просмотрела требования к кандидатам на вакансии в разных городах.

Не во всех, но во многих указано, что вакцинация — обязательна.

Для примера мы взяли координатора в отдел продаж в Москве:

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фотографа-продавца в Новосибирске:

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и менеджера по работе с клиентами WILDBERRIES в Краснодаре:

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