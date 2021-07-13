ФНС: система прослеживаемости товаров заработала с 8 июля

С 8 июля начала действовать система прослеживаемости товаров, несмотря на то, что в утвержденном перечне товаров указано, что срок начала прослеживаемости — 1 июля.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕА-4-15/9627@ от 09.07.2021 г.

Дело в том, что постановления правительства, утвердившие этот перечень и само Положение о прослеживаемости, официально опубликованы только 8 июля.

Уведомления об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, имеющихся в собственности по состоянию на 08.07.2021 надо отправлять в ФНС в электронной форме через ТКС. Установленного срока отправки уведомления нет, но это надо сделать до продажи прослеживаемого товара.

Регистрационные номера партии товаров (РНПТ), полученных на основании уведомлений об остатках отправленных с 01.07.2021 по 07.07.2021, могут использоваться в электронных счетах-фактурах (или УПД), а также в документах, содержащих реквизиты прослеживаемости.