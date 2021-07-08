Правительство наконец опубликовало перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, поэтому продавцы и покупатели таких товаров теперь обязаны соблюдать специальные требования к оформлению документов. Постановление № 1110 датируется 1 июля 2021 г., но опубликовано почему-то только 8 июля.

Система прослеживаемости товаров должна была начать действовать с 1 июля, но без утвержденного перечня она функционировать не могла. И поэтому в документах на реализацию товаров не надо было указывать регистрационный номер партии товара (РНПТ), что подтверждала ФНС в своем письме.

Теперь перечень утвержден, поэтому обязанность указывать РНПТ и составлять счета-фактуры только в электронном виде при продаже прослеживаемых товаров наступает с даты официальной публикации постановления. Т.е. с 8 июля.

Вот эти товары подлежат прослеживаемости согласно постановлению:

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара Код и наименование товара в соответствии с ОКПД2 8418 (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 8418 69 000 8418 91 000 0 8418 99) Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования 8427 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8427 20 900 0) Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций 8429 (за исключением, кода ТН ВЭД ЕАЭС 8429 30 000 0) Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные 28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные 28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные 28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков 28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых 8450 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8450 90 000 0) Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных 8528 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных 26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения 26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных 8709 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8709 90 000 0) Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций 8715 00 100 0 Коляски детские 30.92.40.110 Коляски детские 9401 71 000 1 9401 79 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом) 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 9401 80 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей

С системой прослеживаемости столкнутся не только компании и ИП, занимающиеся торговлей. Покупка монитора к офисному компьютеру или холодильника в кафе обяжет покупателя получать документы по ЭДО и отчитываться о такой покупке в налоговые органы, причем только в электронном виде.

Налогоплательщики НДС будут включать информацию о покупке прослеживаемого товара в декларацию. А те компании и ИП, которые декларацию НДС не сдают, должны будут отчитываться по специальной форме. Она еще официально не утверждена, есть только рекомендованный вариант.