Опубликованы новые форматы книг покупок и продаж, а также журнала счетов-фактур

Утверждены новые электронные форматы книги покупок, книги продаж, дополнительных листов к ним, а также журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Приказ от 8 июня 2021 г. № ЕД-7-26/547@ официально опубликован.

Новая версия форматов 5.05 потребовалась из-за введения системы прослеживаемости товаров.

Форматы учитывают изменения, внесенные в формы документов, применяемых при работе с НДС, которые были утверждены постановлением правительства от 02.04.2021 № 534. Они применяются с 1 июля 2021 года.