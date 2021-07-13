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Утвердили формат документов для упрощенного вычета по НДФЛ

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Рубрика Имущественный вычет
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С 21 мая действует упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ.

Опубликован приказ ФНС от 01.06.2021 № ЕД-7-11/536@, которым утверждены форматы документов, необходимых для осуществления этой упрощенной процедуры.

В частности, речь идет о следующих документах:

  • формат запроса налогового агента о представлении имеющихся сведений для предоставления инвестиционного налогового вычета;
  • формат представления сведений, имеющихся в налоговых органах;
  • формат представления банком в налоговые органы сведений, необходимых для предоставления имущественных налоговых вычетов.

Напомним, получение вычета оформляется через «Личный кабинет налогоплательщика».

ФНС обещает направить всем людям, у которых есть право на вычет, предварительно заполненное заявление. Человек должен подтвердить данные. Самостоятельно ничего заполнять не надо.

Срок проверки заявления и расчета размера вычета — 30 календарных дней. При наличии спорных ситуаций срок продлевается до 3 месяцев.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

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