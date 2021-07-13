❗ Стали известны суммы штрафов за нарушения в системе прослеживаемости товаров

Минфин подготовил проект закона, вводящий административные штрафы за нарушения при работе в системе прослеживаемости товаров. Документ опубликован для обсуждения.

Несмотря на то, что система прослеживаемости заработала с 8 июля, пока никаких санкций за нарушения при работе с ней нет.

Штрафы планируется ввести. За каждый непредставленный отчет (или искажением в нем реквизитов) об операциях с прослеживаемыми товарами предлагают штрафовать. Такую же сумму планируют взимать за каждый счет-фактуру или УПД без указания реквизитов прослеживаемости. За документ с искаженными реквизитами тоже будут взимать 1 тыс. рублей.

Этих штрафов можно будет избежать, если отправить отчет или исправить счета-фактуры (УПД) до того, как нарушение будет обнаружено налоговиками во время камеральной проверки.

Будет санкция и за нарушение способа представления счетов-фактур и УПД при реализации прослеживаемых товаров. Напомним, что такие документы отправляются только в электронном виде, хотя есть исключения. Например — реализация товаров физлицам для личного использования. За документ в бумажном варианте оштрафуют на 200 рублей. Причем за каждый. Но в совокупности не более 100 тыс. рублей.

Судя по тексту проекта, штрафовать будут продавца. Но что ему делать, если покупатель не работает с ЭДО? Отказывать в продаже товара?

Отдельный штраф предусмотрен. С 1 января 2023 года они должны будут передавать в ФНС данные о прослеживаемых товарах из счетов-фактур и УПД. За каждый непереданный документ с регистрационным номером партии товара (РНПТ) оператора оштрафуют на 1 тыс. рублей.