За первое полугодие 2021 года выдано рекордное количество ипотек

В первом полугодии 2021 года было выдано около 1 млн ипотек. Это новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов.

Об этом сообщил вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин:

«По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, за полгода в России выдано 936 тыс. ипотечных кредитов — это самый высокий показатель за всю историю российского ипотечного рынка. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача ипотеки выросла на 44% в количественном выражении и на 74% — в денежном. Общая сумма выданных кредитов составила 2,69 трлн рублей», — отметил вице-премьер.

Цитата по «ТАСС».

Такому росту ипотечного кредитовая послужили меры господдержки, в том числе и льготная ипотека.

Как отмечает издание, в июне было выдано 178 тыс. ипотечных кредитов, из которых 57,6 тыс. кредитов на 213 млрд рублей финансировались государством.