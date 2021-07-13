Спецпроект «Клерка» с обзором CRM. А какой пользуетесь вы?

На «Клерке» вышел обзор 13 популярных CRM. Хотим помочь вам с выбором системы автоматизации бизнеса.

Кроме описания, стоимости, плюсов и минусов, приводили отзывы пользователей.

Кстати, по результатам опроса вышла занимательная статистика:

13% опрошенных не до конца понимают, зачем в принципе нужны CRM;

70% уже их внедрили. Но результатами до конца не довольны;

Бухгалтеры вообще не понимают необходимости CRM. И так полно программ над душой — и 1С и оператор ЭДО, и банк-клиент, и ЛК налоговой, и еще что-нибудь, в зависимости от обязанностей. Еще и в CRM время тратить?

Проблемы возникают, когда CRM не интегрирована с рабочими процессами — она просто «вещь в себе». Что вызывает не автоматизацию и удобство, а головную боль и траты времени на ручное забивание данных.

А может, просто при выборе недостаточно хорошо ее изучили, понадеявшись на отзывы других пользователей? Потому и стоит сравнить с другими наглядно.

Читайте обзор 13 популярных CRM, оставляйте комментарии, проходите опрос, какую вы используете. Нам важно каждое мнение!