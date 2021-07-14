💵 Матпомощь работнику в связи со смертью члена семьи не облагается НДФЛ

Единовременная материальная помощь, выданная работнику в связи со смертью члена семьи, не облагается НДФЛ в полном объеме.
Данное разъяснение — в письме Минфина от 21.06.2021 № 03-04-05/48729.
Работодатель имеет право выплатить работнику матпомощь в связи со смертью члена семьи.
В Минфине отметили, что НДФЛ удерживать с работника не надо. Но только в том случае, если умер член семьи, согласно Семейному кодексу, а не любой родственник.
К членам семьи согласно ст. 2 Семейного кодекса относятся:
- супруг (супруга);
- родители (в том числе усыновители);
- дети (в том числе усыновленные).
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