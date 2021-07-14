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💵 Матпомощь работнику в связи со смертью члена семьи не облагается НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Единовременная материальная помощь, выданная работнику в связи со смертью члена семьи, не облагается НДФЛ в полном объеме.

Данное разъяснение — в письме Минфина от 21.06.2021 № 03-04-05/48729.

Работодатель имеет право выплатить работнику матпомощь в связи со смертью члена семьи.

В Минфине отметили, что НДФЛ удерживать с работника не надо. Но только в том случае, если умер член семьи, согласно Семейному кодексу, а не любой родственник.

К членам семьи согласно ст. 2 Семейного кодекса относятся:

  • супруг (супруга);
  • родители (в том числе усыновители);
  • дети (в том числе усыновленные).

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