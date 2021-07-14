Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Выплаты 10 тыс. к школе начнутся с 16 августа, получить можно только безналом. Карту «Мир» для них заводить не нужно

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Появились разъяснения по выплатам к школе в 10 тысяч рублей. Их можно получить только безналом, но карту «Мир» для них заводить не нужно. Начнутся они с 16 августа, но если не успеете подать — то подать можно до 1 ноября.

Разъяснения даны на сайте Минтруда.

В Послании Президент сказал, что выплаты будут проведены в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Когда именно придут деньги?

Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа.

У меня двое детей-школьников. Я получу выплату на каждого?

Да, выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно. Можно указать обоих детей в одном заявлении.

Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?

Конечно. Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. То есть, даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Куда обращаться за единовременной выплатой?

Дистанционно на портал Госуслуги или в клиентскую службу ПФР.

Для подачи заявления требуются справки?

Если вы подаете заявление через интернет, никаких дополнительных документов не требуется. Если вы подаете заявление в отделении Пенсионного фонда, нужны:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • СНИЛС родителя и ребёнка.

Сколько рассматривается заявление?

Заявление рассматривается 5 рабочих дней. Но первые выплаты пойдут с 16 августа.

Кто может получить выплату?

  • Семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. То есть, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.
  • Семьи с детьми с ОВЗ от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Ребёнку исполнилось 6 лет, но он ещё не идет в школу. Можно ли получить выплату?

Да, пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу — семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка.

Можно ли получить выплату наличными или только безналично на карту?

Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Подборка полезных мероприятий

Разместить