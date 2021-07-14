Выплаты 10 тыс. к школе начнутся с 16 августа, получить можно только безналом. Карту «Мир» для них заводить не нужно

Появились разъяснения по выплатам к школе в 10 тысяч рублей. Их можно получить только безналом, но карту «Мир» для них заводить не нужно. Начнутся они с 16 августа, но если не успеете подать — то подать можно до 1 ноября.

Разъяснения даны на сайте Минтруда.

В Послании Президент сказал, что выплаты будут проведены в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Когда именно придут деньги?

Выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Поскольку заявления принимаются с 15 июля, а благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда многие родители уже получили предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить, Пенсионный фонд успеет обработать данные и направить средства подавляющему большинству семей именно в этот день — 16 августа.

У меня двое детей-школьников. Я получу выплату на каждого?

Да, выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно. Можно указать обоих детей в одном заявлении.

Если я не успел подать заявление до 16 августа, я получу деньги?

Конечно. Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. То есть, даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Куда обращаться за единовременной выплатой?

Дистанционно на портал Госуслуги или в клиентскую службу ПФР.

Для подачи заявления требуются справки?

Если вы подаете заявление через интернет, никаких дополнительных документов не требуется. Если вы подаете заявление в отделении Пенсионного фонда, нужны:

паспорт;

свидетельство о рождении ребёнка;

СНИЛС родителя и ребёнка.

Сколько рассматривается заявление?

Заявление рассматривается 5 рабочих дней. Но первые выплаты пойдут с 16 августа.

Кто может получить выплату?

Семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года , а 18 лет — не раньше даты выхода указа. То есть, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно.

При этом 6 лет должно наступить , а 18 лет — не раньше даты выхода указа. То есть, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно. Семьи с детьми с ОВЗ от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Ребёнку исполнилось 6 лет, но он ещё не идет в школу. Можно ли получить выплату?

Да, пособие полагается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу — семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка.

Можно ли получить выплату наличными или только безналично на карту?

Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Учитывается ли выплата при расчете среднедушевых доходов семьи для получения других мер поддержки?