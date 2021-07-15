С 17 июля меняются правила заполнения платежек при уплате налоговых долгов работников

С 17 июля 2021 года изменяются правила заполнения платежных поручений при уплате организацией за работников налоговых, таможенных и иных платежей в бюджет РФ.

Изменения не касаются уплаты НДФЛ и страховых взносов, которые переводит в бюджет работодатель.

С этой даты при переводе удержанных из зарплаты налоговых долгов работника в платежке надо будет указывать не ИНН организации, а ИНН этого работника. Речь идет о ситуациях, когда у работодателя есть исполнительный лист, согласно которому он обязан удерживать долг из зарплаты работника и перечислять его в бюджет.

Такие изменения в Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ были приняты в октябре прошлого года (Приказ Минфина от 14.09.2020 № 199н). Но вступление их в силу было отложено на 9 месяцев.