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📑 ИНН не является персональными данными, но обязателен для всех

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минфин дал разъяснения в отношении формирования и использования ИНН физлица.

ИНН — идентификационного номера налогоплательщика. Он используется для учета налогов, в том числе и для физлиц. Для других целей ИНН не используется.

В письме Минфина от 23.06.2021 № 03-01-11/49331, что ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных.

Для формирования ИНН человеку не надо писать заявление. Он формируется налоговиками автоматически при рождении. А вот для получения – надо.

Получит электронное свидетельство ИНН можно через личный кабинет налогоплательщика в разделе «Жизненные ситуации»→«Запросить справку и другие документы». Читать - тут.

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