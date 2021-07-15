📑 ИНН не является персональными данными, но обязателен для всех

Минфин дал разъяснения в отношении формирования и использования ИНН физлица.

ИНН — идентификационного номера налогоплательщика. Он используется для учета налогов, в том числе и для физлиц. Для других целей ИНН не используется.

В письме Минфина от 23.06.2021 № 03-01-11/49331, что ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных.

Для формирования ИНН человеку не надо писать заявление. Он формируется налоговиками автоматически при рождении. А вот для получения – надо.