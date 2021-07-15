📑 ИНН не является персональными данными, но обязателен для всех

Минфин дал разъяснения в отношении формирования и использования ИНН физлица.
ИНН — идентификационного номера налогоплательщика. Он используется для учета налогов, в том числе и для физлиц. Для других целей ИНН не используется.
В письме Минфина от 23.06.2021 № 03-01-11/49331, что ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных.
Для формирования ИНН человеку не надо писать заявление. Он формируется налоговиками автоматически при рождении. А вот для получения – надо.
Получит электронное свидетельство ИНН можно через личный кабинет налогоплательщика в разделе «Жизненные ситуации»→«Запросить справку и другие документы». Читать - тут.