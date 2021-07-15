Какие реквизиты должны быть в кассовом чеке при продаже сертификатов на услуги

Налоговики разъяснили, какие реквизиты должны быть в кассовом чеке, если организация продает сертификаты на оказание услуг, а потом оказывает их при предъявлении этого сертификата.
Вопрос задала, судя по тексту письма, медицинская организация, оказывающая услуги «Чек ап» (комплекс обследований) и продающая подарочные сертификаты.Кассовый чек в этом случае надо формировать два раза: при реализации сертификата «Чек-ап», а также в момент заказа услуг из программы «Чек-ап».
При этом при реализации сертификата «Чек-ап» кассовый чек в том числе должен содержать следующие реквизиты:
Наименование реквизита
Тег
Значение реквизита в электронной форме
Значение реквизита в печатной форме
|Признак расчета
1054
1
|Приход
|Признак способа расчета
1214
1
|«ПРЕДОПЛАТА 100%»
|Признак предмета расчета
1212
10
|«ПЛАТЕЖ», или «П», или может не печататься
В момент заказа услуг из программы «Чек-ап» кассовый чек в том числе должен содержать следующие реквизиты:
Наименование реквизита
Тег
Значение реквизита в электронной форме
Значение реквизита в печатной форме
|Признак расчета
1054
1
|Приход
|Признак способа расчета
1214
4
|«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» или «4»
|Признак предмета расчета
1212
4
|«УСЛУГА», или «У», или может не печататься
|Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
1215
|Сумма ранее внесенной предоплаты
|Сумма ранее внесенной предоплаты