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Какие реквизиты должны быть в кассовом чеке при продаже сертификатов на услуги

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Рубрика Онлайн-кассы
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Налоговики разъяснили, какие реквизиты должны быть в кассовом чеке, если организация продает сертификаты на оказание услуг, а потом оказывает их при предъявлении этого сертификата.

Вопрос задала, судя по тексту письма, медицинская организация, оказывающая услуги «Чек ап» (комплекс обследований) и продающая подарочные сертификаты.

Кассовый чек в этом случае надо формировать два раза: при реализации сертификата «Чек-ап», а также в момент заказа услуг из программы «Чек-ап».

При этом при реализации сертификата «Чек-ап» кассовый чек в том числе должен содержать следующие реквизиты:

 

Наименование реквизита

Тег

Значение реквизита в электронной форме

Значение реквизита в печатной форме

Признак расчета

1054

1

 Приход
Признак способа расчета

1214

1

 «ПРЕДОПЛАТА 100%»
Признак предмета расчета

1212

10

 «ПЛАТЕЖ», или «П», или может не печататься
 

В момент заказа услуг из программы «Чек-ап» кассовый чек в том числе должен содержать следующие реквизиты:

 

Наименование реквизита

Тег

Значение реквизита в электронной форме

Значение реквизита в печатной форме

Признак расчета

1054

1

 Приход
Признак способа расчета

1214

4

 «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» или «4»
Признак предмета расчета

1212

4

 «УСЛУГА», или «У», или может не печататься
Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)

1215

 Сумма ранее внесенной предоплаты Сумма ранее внесенной предоплаты
Письмо ФНС № АБ-4-20/9442@ от 05.07.2021

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