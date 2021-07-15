Какие реквизиты должны быть в кассовом чеке при продаже сертификатов на услуги

Налоговики разъяснили, какие реквизиты должны быть в кассовом чеке, если организация продает сертификаты на оказание услуг, а потом оказывает их при предъявлении этого сертификата.

Вопрос задала, судя по тексту письма, медицинская организация, оказывающая услуги «Чек ап» (комплекс обследований) и продающая подарочные сертификаты.

Кассовый чек в этом случае: при реализации сертификата «Чек-ап», а также в момент заказа услуг из программы «Чек-ап».

При этом при реализации сертификата «Чек-ап» кассовый чек в том числе должен содержать следующие реквизиты:

Наименование реквизита Тег Значение реквизита в электронной форме Значение реквизита в печатной форме Признак расчета 1054 1 Приход Признак способа расчета 1214 1 «ПРЕДОПЛАТА 100%» Признак предмета расчета 1212 10 «ПЛАТЕЖ», или «П», или может не печататься

В момент заказа услуг из программы «Чек-ап» кассовый чек в том числе должен содержать следующие реквизиты: