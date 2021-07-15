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У бухгалтеров опять проблемы с копейками в РСВ

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Рубрика РСВ
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Никогда такого не было, и вот опять… В 1 квартале бухгалтеры мучались с копейками в РСВ, ругали 1С, правили отчет вручную, сдавали уточненки.

Наступил новый отчетный период, и проблема всплыла снова.

Участники нашего форума жалуются, что сформированный в программе отчет при проверке в этой же программе высвечивается как ошибочный. Идет сообщение о несоответствии контрольных соотношений.

Речь идет о взносах на ОМС. Взносы, начисленные за каждый месяц отчетного периода (апрель, май, июнь) в сумме со взносами за 1 квартал, не совпадают с итоговой суммой за полугодие, отраженной в РСВ.

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Наши читатели приводят элементарный пример с тарифом 20 для одного человека:

  • Взносы за месяц 12 792 х 5,1% = 652,39
  • Взносы за квартал по сумме взносов за каждый месяц 652,39 х 6 = 3 914,34
  • Взносы за квартал по тарифу к общей базе – 12 792 х 5,1% = 3 914,35

Коллеги в недоумении: какие правки вносить в отчет, чтобы оттуда наконец ушли эти ошибки – исправить копейку в начислении за какой-то один месяц или поменять итоговую сумму взносов за полугодие?

А вы уже сдали РСВ? Столкнулись ли вы с этой копеечной проблемой?

Обсуждение этого ежеквартально-традиционного вопроса происходит в темах форума:

РСВ за полугодие;

Программа “Налогоплательщик ЮЛ” версия 4.72.1;

Копейки в РСВ.

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