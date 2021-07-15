С 15 июля начнутся проверки столичного бизнеса на предмет вакцинации

С 15 июля в Москве начинаются проверки компаний и ИП на предмет обязательной вакцинации 60% работников.
Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков «Интерфаксу». Проверки будет проводить Роспотребнадзор и органы исполнительной власти.
Как сообщил Данчиков, контроль за соблюдением количества вакцинированных будет проводиться по средствам информационных технологий, то есть, скорее всего, по сданным отчетам через mos.ru.
За отсутствие прививок у сотрудников в Москве — оштрафуют бизнес на сумму от 50 тыс. до 1 миллиона рублей – читать тут.