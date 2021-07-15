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💉 Временный медотвод дается на 30 дней, противопоказания определяет врач. Что еще рассказал глава Минздрава

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Рубрика Общество. Люди. События
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Глава Минздрава рассказал, по каким причинам возможен медотвод или отсрочка от вакцинации. И о порядке получения медотвода.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на интервью министра изданию.

О противопоказаниях вакцинации:

«Некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке).

Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации — исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией».

Также он рассказал о порядке получения медотвода:

«Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации.

При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода.

Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку».

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