Соблюдение условий труда для подростков будет все лето проверять прокуратура

Прокуратура в течение всего лета будет проверять работодателей на соблюдение законодательства в области труда несовершеннолетних.
Такое поручение дал Генеральный прокурор Игорь Краснов на официальном сайте Генпрокуратуры.
Как отмечено в сообщении, трудоустройство подростков — мера профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Многие устраиваются работать на лето.
При трудоустройстве подростков работодатели должны соблюдать следующие правила работы несовершеннолетних:
- устроить можно только с 14 лет с согласия родителей (меньше этого возраста — театры, концерты);
- работа только в свободное от учебы время;
- сокращенный рабочий день;
- запрещена вахтовая работа;
- запрещена работа во вредных или опасных условиях труда;
- нельзя привлекать к переносу тяжестей.
Именно данные нормы и будет проверять прокуратура. А также своевременность выплаты зарплаты.
Особенности трудоустройства подростков — читать здесь.