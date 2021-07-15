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Соблюдение условий труда для подростков будет все лето проверять прокуратура

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Рубрика Трудовые отношения
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Прокуратура в течение всего лета будет проверять работодателей на соблюдение законодательства в области труда несовершеннолетних.

Такое поручение дал Генеральный прокурор Игорь Краснов на официальном сайте Генпрокуратуры.

Как отмечено в сообщении, трудоустройство подростков — мера профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Многие устраиваются работать на лето.

При трудоустройстве подростков работодатели должны соблюдать следующие правила работы несовершеннолетних:

  • устроить можно только с 14 лет с согласия родителей (меньше этого возраста — театры, концерты);
  • работа только в свободное от учебы время;
  • сокращенный рабочий день;
  • запрещена вахтовая работа;
  • запрещена работа во вредных или опасных условиях труда;
  • нельзя привлекать к переносу тяжестей.

Именно данные нормы и будет проверять прокуратура. А также своевременность выплаты зарплаты.

Особенности трудоустройства подростков — читать здесь.

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