Каждый второй бизнесмен готов к новому локдауну

51,5% опрошенных заявили, что ждут нового локдауна и готовы его пережить без потерь. Кто-то — несколько месяцев, а кто-то — пару недель.
А как у вас на работе обстоят дела с удаленкой и не только?
Об этом сообщают «РБК» со ссылкой на опрос сервиса онлайн-исследований Oprosso.
62,3% опрошенных отметили, что уже подготовились к новым ограничительным мерам. Они внедрили удаленку на работе и настроили работу ИT-систем.
Бизнесмены ответили на вопрос, смогут ли они работать без финансовых потерь, если снова объявят локдаун:
- 28% — несколько месяцев без потерь;
- 24% — смогут работать на удаленке бессрочно без потерь;
- 21% — финансовых потерь не будет только пару недель;
- 18% — невозможно продолжать деятельность на удаленке;
- 9% — удаленка только полгода без потерь.
Стоит отметить, что каждый второй сказал, что оставил часть сотрудников на удаленке после локдауна в 2020 году.