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Каждый второй бизнесмен готов к новому локдауну

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Рубрика Свой бизнес
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51,5% опрошенных заявили, что ждут нового локдауна и готовы его пережить без потерь. Кто-то — несколько месяцев, а кто-то — пару недель.

А как у вас на работе обстоят дела с удаленкой и не только?

Об этом сообщают «РБК» со ссылкой на опрос сервиса онлайн-исследований Oprosso.

62,3% опрошенных отметили, что уже подготовились к новым ограничительным мерам. Они внедрили удаленку на работе и настроили работу ИT-систем.

Бизнесмены ответили на вопрос, смогут ли они работать без финансовых потерь, если снова объявят локдаун:

  • 28% — несколько месяцев без потерь;
  • 24% — смогут работать на удаленке бессрочно без потерь;
  • 21% — финансовых потерь не будет только пару недель;
  • 18% — невозможно продолжать деятельность на удаленке;
  • 9% — удаленка только полгода без потерь.

Стоит отметить, что каждый второй сказал, что оставил часть сотрудников на удаленке после локдауна в 2020 году.

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