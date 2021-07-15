💥 Впервые из-за ковида осудили мужчину на 10 месяцев ограничения свободы

В Москве мужчину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Его выписали из больницы для продолжения лечения ковида, а он заселился в столичный хостел.

Такой приговор вынес Кузьминский районный суд г. Москвы, сообщает Прокуратура Москвы.

Осужденный – 41 летний мужчина. В апреле 2020 года его выписали из больницы с обязательным продолжением лечения ковида на дому. Он сообщил домашний адрес, но домой не поехал.

Мужчина заселился в хостел на Рязанском проспекте.

При заселении в хостел он не сообщил, что еще болеет ковидом и должен продолжать лечение. Чем и поставил под угрозу здоровье других проживающих (20 человек).

За это на мужчину завели уголовное дело, после чего он скрылся на год. В мае 2021 года он был доставлен в следственные органы.

Его осудили по ч. 1 ст. 236 УК за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей.

Мужчина признал свою вину в полном объеме.