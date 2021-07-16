📌 Обновят перечень доходов, из которых можно удерживать алименты

Зарплату и доходы, с которых можно удерживать алименты, внесут в специальный перечень. С зарплаты алименты удержат после удержания НДФЛ, с дохода ИП — после уменьшения на расходы. С выплат по социальному контракту алименты не взимаются.

Для этого готовят постановление Правительства. Проект, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале.

Напомним, сейчас действует постановление № 841 от 18.07.1996. Его признают утратившим силу.

Существенных изменений в части зарплаты, премий, отпускных, больничных перечень не претерпел. В связи с принятием поправок в закон об образовании в перечне скорректирован пункт о стипендиях.

В новом списке отдельным пунктом оговаривается, что удержание алиментов не производится с выплат в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

По-прежнему взыскание алиментов с заработной платы будет производиться после удержания из нее НДФЛ.

У ИП алименты будут также считать из расчета предпринимательских доходов, уменьшенных на расходы.