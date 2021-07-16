В чеке можно сокращать адрес места расчета. Но только по общепринятым правилам

В чеке обязательно надо указать адрес места произведения расчета. Если он не помещается, то его можно сократить. Но только применяя сокращение слов «улица», «проспект», «дом» и другие.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 30.04.2021 № АБ-4-20/6091@.

Формат строки «Адрес расчетов» (тег 1009) имеет длину 256 символов.

Если данного количества не хватает, то сокращать адрес можно, но только так, чтобы можно было точно определить место расчета.

По мнению налоговиков, для сокращения надо использовать Приказ Минфина России от 05.11.2015 N 171н.

Использование допустимых сокращений при указании адреса не является основанием для привлечения к административной ответственности.

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