ИП предложили подписать договор сроком до 2071 года. Это не ошибка, просто передача интеллектуальных прав. Бухгалтеры шутят, что вот она, вера в контрагента. А еще радуются, что не ипотека.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вау, вау, вау! Мне как ИП предложили подписать договор, действие которого заканчивается в 2071 году! Оле-оле-оле-оле! Мне тогда будет 105 лет!».

В комментариях пишут:

«Главное, чтоб не ипотека!».

Автор пишет, что нет, договор о другом.

Еще пишут:

«Долгосрочное планирование продлевает жизнь!».

«Вот это я понимаю вера в человека».

А кто-то предположил, что это передача интеллектуальных прав:

«Может быть это по ст. ГК РФ? Статья 1281. Срок действия исключительного права на произведение

1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора».

Автор пишет, что да, ей права передают.

«Я уточнила, нет ли у них ошибки в годе. Ответили: „нет, а что не так?“. Как уже опознали выше — привычка по правам, связанным с авторством, видимо. Автоматом плюс 50 лет».

А у кого-то другой случай был:

«Мне как-то одна компания направила договор, срок действия которого закончился за полтора года до его начала».

А у кого-то такой курьез был:

«У нас папки были 6 квартал и 20002 год».

Коллеги, у кого что подобное было? Расскажите в комментариях.