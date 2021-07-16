ИП предложили подписать договор сроком до 2071 года. Это не ошибка, просто передача интеллектуальных прав. Бухгалтеры шутят, что вот она, вера в контрагента. А еще радуются, что не ипотека.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Вау, вау, вау! Мне как ИП предложили подписать договор, действие которого заканчивается в 2071 году! Оле-оле-оле-оле! Мне тогда будет 105 лет!».
В комментариях пишут:
«Главное, чтоб не ипотека!».
Автор пишет, что нет, договор о другом.
Еще пишут:
- «Долгосрочное планирование продлевает жизнь!».
- «Вот это я понимаю вера в человека».
А кто-то предположил, что это передача интеллектуальных прав:
«Может быть это по ст. ГК РФ? Статья 1281. Срок действия исключительного права на произведение
1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора».
Автор пишет, что да, ей права передают.
«Я уточнила, нет ли у них ошибки в годе. Ответили: „нет, а что не так?“. Как уже опознали выше — привычка по правам, связанным с авторством, видимо. Автоматом плюс 50 лет».
А у кого-то другой случай был:
«Мне как-то одна компания направила договор, срок действия которого закончился за полтора года до его начала».
А у кого-то такой курьез был:
«У нас папки были 6 квартал и 20002 год».
Коллеги, у кого что подобное было? Расскажите в комментариях.
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