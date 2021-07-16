Московскому общепиту анонсировали проверки после отмены QR-кодов

В московских предприятиях общепита и ночных клубах анонсировали проверки на предмет соблюдения противовирусных мер после отмены обязательных QR-кодов для посещения.
«Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк
Он также подчеркнул, что требования главных санитарных врачей России и Москвы остаются обязательными для исполнения.
Кроме того, чиновник сообщил, что система QR-кодов не будет обязательной, но останется рекомендательной для заведений общепита столицы.
Он не исключил, что в Москве останутся кафе и рестораны, которые продолжат проверять QR-коды у своих посетителей.
По материалам «Мосленты».