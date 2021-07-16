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Московскому общепиту анонсировали проверки после отмены QR-кодов

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Рубрика Экономика России
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В московских предприятиях общепита и ночных клубах анонсировали проверки на предмет соблюдения противовирусных мер после отмены обязательных QR-кодов для посещения.

«Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк

Он также подчеркнул, что требования главных санитарных врачей России и Москвы остаются обязательными для исполнения.

Кроме того, чиновник сообщил, что система QR-кодов не будет обязательной, но останется рекомендательной для заведений общепита столицы.

Он не исключил, что в Москве останутся кафе и рестораны, которые продолжат проверять QR-коды у своих посетителей.

По материалам «Мосленты».

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